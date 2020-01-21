Удалось ли виновным в убийстве возле «Баунса» смягчить приговор?

Ранним утром 3 сентября 2016 года на улице Красноармейской в городе Краснодаре, возле ночного клуба «Баунс» (Bounce), произошло убийство.

Между молодыми парнями из станицы Новотитаровской Александром Буряком, Дмитрием Измайловым и Мовсесом Каграмаряном и представителями другой компании Эдуардом Чепурным, Иваном Цыбуленко и их товарищем вспыхнул конфликт.

Во время драки Чепурной взялся за нож. Пять ранений получил Дмитрий Измайлов. Но ему удалось выжить — врачи смогли спасти парня.

Александра Буряка ударили ножом один раз, и этот удар оказался для парня смертельным.

Два года прошло до момента вынесения приговора. Все это время резонанс вокруг этого дела не утихал.

24 сентября 2018 года Краснодарский краевой суд приговорил Эдуарда Чепурного к 20 годам лишения свободы, из них первые 5 лет он должен отбывать в тюрьме, остальные 15 – в колонии строгого режима. Также осужденный обязан выплатить 750 тысяч рублей компенсации морального вреда матери убитого Александра Буряка и 600 тысяч рублей Дмитрию Измайлову.

Ивана Цыбуленко приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить 350 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда потерпевшим.

Практически сразу после вынесения приговора защитниками были поданы предварительные апелляционные жалобы.

Затем, в декабре 2018 года, Чепурной и его адвокат подали по 5 жалоб каждый.

В октябре 2019 года, сразу после изготовления протокола судебного заседания (объём которого составил почти 650 страниц), защитник осужденного Цыбуленко подала дополнительную апелляционную жалобу.

Потерпевшие, в свою очередь, подавали свои возражениями на эти жалобы.

В итоге 21 января 2020 года Верховный Суд Российской Федерации оставил приговор Чепурному и Цыбуленко без изменения, а апелляционные жалобы осужденных и их защитников – без удовлетворения.