«Уклонистов» станет меньше: новые правила от Минобороны

Правила постановки военнообязанных на учет будут изменены Министерством обороны.

Военные комиссары теперь будут ставить на учет всех парней, которые находятся в их зоне ответственности. Даже если военнообязанный живет не по прописке, «шефство» над ним возьмет ближайший к фактическому месту жительства военкомат.

Информация о «фактически проживающих» будет поступать военкомам от учебных заведений и предприятий.

Ставить на учет призывников начнут «по месту, указываемому гражданами в заявлении в качестве места их пребывания», сообщает «Интерфакс».

Министерство обороны сможет с помощью данных мер «прикрыть» основной способ уклонения от службы в армии и предоставить возможность поступить в военный вуз тем, кто не мог сделать этого из-за проблем с регистрацией.