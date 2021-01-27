Уклонялся от армии – получил уголовное дело

В Динском районе 19-летний парень подозревается в уклонении от прохождения военной службы.

Возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 328 УК РФ).

Молодой человек состоял на воинском учете в комиссариате Динского района. В октябре 2020 года он лично получал повестки с просьбой явиться в военкомат. Однако они были проигнорированы.

Как отметили следователи, парень найден. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

И не только этого. По информации ведомства, за последний период в Динском районе завели 4 уголовных дела по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

В следственном отделе по Динскому району СКР по Краснодарскому краю еще раз напомнили, что уклонение молодых людей от армии без уважительной причины наказывается законом.