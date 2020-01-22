Укусил полицейского – получил 1,5 года тюрьмы. За что могут наказать?

Сотрудник полиции, который находится при исполнении своих служебных обязанностей, – лицо неприкосновенное. И посягательство на жизнь полицейского, причинение ему любых телесных повреждений, а также оскорблений влечет за собой ответственность, которая прописана отдельными статьями Уголовного кодекса.

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа

Статья 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность).

Наказание – лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненное лишение свободы, либо смертная казнь.

Применение насилия в отношении сотрудника полиции

Статья 318 УК

Часть 1 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти (правоохранительного органа) или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Наказание – штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Часть 2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, указанных в части первой).

Наказание – лишение свободы на срок до десяти лет.

Публичное оскорбление полицейского

Статья 319 УК (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением).

Наказание – штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

Не взирая на то, при исполнении сотрудник, или же нет, если же оскорбление в его адрес связано с выполнением служебных обязанностей, или же из мести, то оно является правонарушением.

Проще говоря, если хулиган, которого задержал полицейский за правонарушение, после выхода на свободу оскорбит его при людях, то неважно, при исполнении ли в этот момент будет страж порядка. Данное действие будет считаться нарушением закона.

Кроме того, существует и административное наказание.

Мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества наказывается наложением административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административным арестом на срок до пятнадцати суток (ст. 20.1, ч. 2 КоАП РФ).

Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию сотрудника полиции, влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей наказывается наложением административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административным арестом на срок до пятнадцати суток (ст. 19.3 КоАП РФ).

«В отличие от военнослужащего, у сотрудника полиции «линия фронта» расположена на 360 градусов.

С риском для жизни связан практически любой выезд на место происшествия, ведь граждане, находясь в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, не осознают того, что сотрудник полиции – лицо неприкосновенное и является представителем закона, поэтому его законные требования о прекращении преступных действий являются обязательными к выполнению», – объясняет заместитель начальника полиции отдела МВД России по Динскому району Федор Тимченко.

Согласно пункту 1 статьи 23 ФЗ №3 «О полиции», стражи порядка для защиты себя либо другого лица от посягательства, опасного для жизни и здоровья, могут применить физическую силу, специальные средства либо табельное огнестрельное оружие.

«Был такой случай – участковый в дневное время выехал на семейный скандал. Там ранее судимый гражданин Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения, прямо на улице скандалил со своей матерью. При этом он выражался грубой нецензурной бранью в присутствии соседей, которые и позвонили в полицию.

Участковый потребовал прекратить эти противозаконные действия. На это Н. начал его оскорблять и попытался оттолкнуть мужчину.

Полицейский попросил пройти к служебному автомобилю. Н. попытался ударить стража порядка.

Участковый был вынужден применить физическую силу. Тогда Н. сильно укусил полицейского за руку, тем самым нанес телесные повреждения.

По данному факту Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело, в результате чего Н. получил полтора года лишения свободы за нападение на сотрудника полиции и причинение ему телесных повреждений», – рассказывает полицейский.





За 2019 год в Динском районе Следственным комитетом возбуждено:

7 дел по статье 319 УК («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении...»);

1 дело по статье 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Также зарегистрировано 39 фактов мелкого хулиганства, сопряженного с неповиновением сотруднику полиции (ст. 20.1, ч. 2 КоАП).

И 17 случаев неповиновения законным требованиям полиции (ст. 19.3 ч 1 КоАП).

«Следует отметить, что даже высказывания в Интернете в форме оскорбления сотрудника полиции попадают под уголовную ответственность. Кроме того, клевета в адрес правоохранительных органов тоже наказуема (ст. 128 прим. 1 УК РФ «Клевета»)», – объяснили журналисту «РВС» в ОМВД России по Динскому району.