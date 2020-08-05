Уличное освещение в Динской. Что сделано и что в планах?

Тема уличного освещения периодически поднимается жителями станицы Динской.

В этот раз динчанка не стала уточнять улицу, а задала общий вопрос:

«Когда же в Динской будет нормальное освещение улиц, пешеходных переходов и тротуаров?»

Девушка отметила, что в темное время суток пешеходов практически не видно.

Мы решили узнать у главы администрации Динского сельского поселения Виталия Литвинова, что уже сделано в этом году и что в планах.

В апреле-мае выполнены работы по обустройству линий уличного освещения:

- на улице Октябрьской протяженностью 2550 километров, установлено 60 светодиодных светильников. 16 светодиодных светильников на солнечных батареях в зоне размещения пешеходных переходов на общую сумму 841 108 рублей;

- на улице Хлеборобной (от улицы Береговой до улицы Комсомольской), улице Калинина (от улицы Краснодарской до улицы Динской) на общую сумму 199 533 рублей.

Также было установлено 35 светодиодных светильников, проведена замена 500 метров кабеля на общую сумму 249 990 рублей.

«В настоящее время на стадии согласования находятся проекты в филиале ПАО “Кубаньэнерго” Краснодарские электрические линии по подключению еще 3 улиц в Динской – Железнодорожной, Краснодарской и Садовой. Работы в данном направлении ведутся и продолжатся до конца 2020 года», – отметил глава поселения.