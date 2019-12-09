Улица Красная: плитку кладут, кустарники убирают

Реконструкция тротуара по улице Красной вызывает массу вопросов со стороны жителей. С одной стороны новый тротуар — дело хорошее, а с другой в процессе работ возникла масса неудобств и нареканий динчан.

Так, в редакцию поступило обращение от жителей, возмутившихся тем, что в районе "Динсксити" выкорчевали можжевельники:

"Была шикарная композиция из хвойных, а что теперь? Безжалостно выкорчевали рад двух метров плитки? Угробили такую красоту!"

Как пояснил «РВС» глава Динского поселения Виталий Литвинов, по всем деревьям и кустарникам, которые будут убраны при реконструкции Красной, предусмотрена денежная компенсация для дальнейшего озеленения. Деньги заложены в проекте и подрядчик их возместит.

Напомним, ранее мы писали о том, почему приостановили укладку плитки по Красной.