Улица Красная: плитку кладут, кустарники убирают
Реконструкция тротуара по улице Красной вызывает массу вопросов со стороны жителей. С одной стороны новый тротуар — дело хорошее, а с другой в процессе работ возникла масса неудобств и нареканий динчан.
Так, в редакцию поступило обращение от жителей, возмутившихся тем, что в районе "Динсксити" выкорчевали можжевельники:
"Была шикарная композиция из хвойных, а что теперь? Безжалостно выкорчевали рад двух метров плитки? Угробили такую красоту!"
Как пояснил «РВС» глава Динского поселения Виталий Литвинов, по всем деревьям и кустарникам, которые будут убраны при реконструкции Красной, предусмотрена денежная компенсация для дальнейшего озеленения. Деньги заложены в проекте и подрядчик их возместит.
Напомним, ранее мы писали о том, почему приостановили укладку плитки по Красной.
Комментарии
Это что за уродство во власти? Какая компенсация? Разрушители и уничтожители у власти. Доколе терпеть будем? Так и хочется спросить: "Какая в ж... компенсация?". Уроды. При Сталине давно бы расстреляли.
Кому мешали ёлочки? Расскажите их дальнейшую судьбу. Только не надо заливать, что на свалке. На чьём высокопоставленном участке? Подлецы