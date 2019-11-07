Улица Октябрьская в Динской теперь главная

С начала ноября в Динской изменилась схема дорожного движения. Теперь дорога по улице Октябрьской (от Гоголя до Садовой) стала главной.

После этого в редакцию «РВС» стало поступать много обращений. Так, динчанка написала по поводу перекрестка Октябрьской и Кирпичной.

«Невооружённым глазом видно, что Кирпичная более оживлённая и проездная улица, почему теперь сделали главной Октябрьскую?», - спрашивает она.

Другой вопрос, который волнует местных — отсутствие тротуара на некоторых кварталах. На днях к журналистам «РВС» приходил мужчина, который рассказал, что по Октябрьской между улицами Линейная и Гоголя людям негде ходить. Тротуара не стало там после ремонта дороги. По словам местного жителя, тем, кто работает на Сахарном заводе, пенсионерам, детям и школьникам приходится передвигаться по проезжей части.

Журналист «РВС» связалась с администрацией Динского сельского поселения.

Решение о том, чтобы сделать Октябрьскую главной было принято там. Сделано это для того, чтобы таким образом разгрузить ул. Красную и Коммунальную, которые расположены параллельно с ней. Первые дни на Октябрьской патрулировали сотрудники Госавтоинспекции, чтобы обращать внимание водителей на изменение схемы дорожного движения.

Администрация станицы Динской призывает быть внимательными и следить за знаками дорожного движения.

Что касается тротуаров, то журналисту «РВС» ответили, что эта проблема им известна и сейчас принимаются решения по ее устранению.