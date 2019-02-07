Улучшить жилищные условия могут молодые семьи Динского района

Квадратные метры, а точнее их нехватка, всегда были и остаются насущным вопросом для молодых семей. Как можно улучшить жилищные условия этой категории населения узнала «РВС».

Как пояснили в районной администрации, в настоящее время на территории Динского района реализуется программа на улучшение жилищных условий: «Обеспечение жильем молодых семей» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.

В 2018 году по Динскому району улучшили жилищные условия три семьи с использованием субсидии. На 2019 год по Динскому району утвержден список участников из 45 семей. В бюджете администрации муниципального образования Динской район на 2019 год заложены денежные средства в сумме 2 229 661, 92 рублей на улучшение жилищных условий 4 многодетным семьям. Из краевого и федерального бюджетов на софинансирование расходного обязательства по муниципальному образованию Динской район выделено 4 443 805, 80 рублей.

Участниками подпрограммы может быть молодая семья, в том числе, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российско Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:





возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия департаментом по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края решения о включении молодой семьи — участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;



семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях;



наличие у семьи доходов, позволяющих получить жилищный кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в частности, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.





Молодые семьи социальные выплаты могут направлять:

для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;



для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;



для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;



для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;



для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссией и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Копии документов представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов), либо заверенные в установленном порядке.

Прием документов и консультации по вопросам реализации подпрограммы осуществляются в отделе ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики администрации муниципального образования Динской район по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 55, к. 125 (первый этаж). Телефон: 8 (86162) 5-19-67.







