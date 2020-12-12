Умер актер Валентин Гафт

"Сегодня не стало нашего Валентина Иосифовича Гафта...", - написали на странице московского театра «Современник».

Актеру было 85 лет. Как сообщила РБК супруга артиста Ольга Остроумова у него был инсульт.

Валентин Графт выступал в театре, снимался в кино, в советских картинах, таких как "Небеса Обетованные", "Семнадцать мгновений весны", "Чародеи", "Гараж".

У него множество наград таких как орден "За заслуги перед Отечеством" 3 степени и 2 степени, премия "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12", театральная премия К. С. Станиславского за вклад в развитие актерского искусства и другие.





