Умер митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор

Глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор умер в субботу после непродолжительной тяжелой болезни. Сообщение об этом размещено на сайте Кубанской митрополии. Ему было 79 лет.⠀

Соболезнования в своих соцсетях уже выразил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Как сообщил в своем Telegram-канале епископ Савва, митрополит умер от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Известно, что священнослужитель, сделавший это уточнение, является заместителем управляющего делами патриархии.

В пресс-службе митрополии сообщили, что временно управлять Екатеринодарской епархией будет митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.