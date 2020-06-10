Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин. Он болел коронавирусом

В Москве умер 78-летний писатель-сатирик Анатолий Трушкин. Как передает РБК со ссылкой на сына Никаса Сафронова и друга семьи Луку Затравкина, причина смерти - последствия коронавируса. Болезнь протекала в тяжелой форме около месяца, некоторое время сатирик был подключен к аппарату ИВЛ.

Отмечается, что жена Анатолия Трушкина Наталья переболела коронавирусом дома, а Анатолий попал в реанимацию.

Напомним, сатирик выступал в разнообразных юмористических программах, а также работал над материалами для таких известных артистов, как Михаил Евдокимов, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Владимир Винокур и другие.