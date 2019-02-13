Умер ветеран ВОВ — 104-летний Яков Макарович Громовенко

12 февраля 2019 года не стало ветерана Великой Отечественной войны Якова Макаровича Громовенко из станицы Динской.

«РВС» писала о тяжелой судьбе мужчины, который защищал нашу Родину. Уже через месяц после начала военных действий он попал в плен к фашистам — во время обстрела ветеран от снаряда вылетел вместе со своим пулеметом прямо из окопа. Получил контузию. Несколько месяцев проходил лечение. Затем Якова Макаровича отправили в лагерь для военнопленных, где было крайне тяжело выжить.

Освободили солдата уже незадолго до окончательной победы —когда вошли союзные американские войска.

После разгрома немецко-фашистских захватчиков Яков Макарович продолжил службу в городе Мельк. Длилась она еще 8 месяцев.

По возвращении в мирную жизнь, он отыскал свою жену, которая во время войны оказалась в другом населенном пункте; дочери Валентине на тот момент было уже 6 лет. Затем пошел на работу трактористом и комбайнером. Всю жизнь трудился на благо страны, после чего вышел на заслуженную пенсию.

Якову Макаровичу было 104 года.

Вечная память!