Умерла известная артистка Ирина Цывина

О смерти 55-летней заслуженной артистки РФ, известной по сериалам «Ольга» и «Кадетство», сообщила ТАСС подруга Цывиной.

По словам Ксении Хаировой, сегодня, 18 апреля, в морге ей подтвердили, что тело женщины привезли в час ночи, причина смерти — неизвестна.

Ирина Цывина снималась в сериалах «По ту сторону смерти», «Полицейский с Рублевки», «Петровка 38», «Папины Дочки», в фильмах «Принцесса цирка», «В полосе прибоя» и других.