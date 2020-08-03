Умерший, уголовное дело и проверка. Подробности о взрыве на заправке

Продолжаем рассказывать о последствиях взрыва на заправке в Васюринской.

Вчера, 2 августа, вечером от главврача Динской ЦРБ стало известно, что человек, который был в крайне тяжелом состоянии после случившегося, скончался.

Сегодня «РВС» узнала, что следственным отделом по Динскому району возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечали требованиям безопасности для жизни и здоровья.

Есть уже версия следствия и предварительная причина.

В тот вечер произошел хлопок (термин следователей. – Ред.) наружного резервуара, проще говоря, бочки, которая используется для заправки машин газовым топливом.

Пострадали шестеро граждан в возрасте от 34 до 45 лет. Повредился сам резервуар и находящиеся неподалеку автомобили.

Предварительная причина – контакт газа с нагретыми поверхностями машин либо с искрами. Случилось это в результате натяжения напорного шланга подачи газового топлива, который не отсоединили от отъезжающего автомобиля. То есть водитель, не убедившись в том, что топливно-заливной шланг отсоединен, начал движение.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.