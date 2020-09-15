«Умные» счетчики. Ответы на вопросы и как пользоваться пультом?

На территории Динского района продолжают устанавливать «умные» счетчики – современные приборы учета электроэнергии. У жителей в связи с этим начали поступать вопросы. Мы собрали несколько из них и получили ответы от ПАО «Россети Кубань».

Где гарантия, что счетчик работает правильно, как узнать, исправен ли он?

Гарантия работы прибора учета и подтверждение его исправности – пломба государственного поверителя на приборе. Она устанавливается после поверки, которую выполняют для подтверждения соответствия средств измерений метрологическим характеристикам.

Основной тип приборов учета, устанавливаемых в Динском районе, – производства «РиМ».



Что будет с уже установленными счетчиками? Будут ли учитываться их показания, в случае если данные разойдутся?

Если ранее установленный прибор учета соответствует всем требованиям действующего законодательства, он может выполнять функцию контрольного устройства в соответствии с п. 156 постановления правительства РФ от 04.05.2012 № 442.

Если данные расходятся, потребитель может инициировать внеплановую поверку расчетного прибора: ст. Динская, ул. Широкая, 91, 8 (86162) 6-23-41.



У меня после установки «умного» счетчика повысилась сумма затрат за электроэнергию. Как же так? Неужели эти новые счетчики врут?

Повторимся, гарантия работы прибора учета и подтверждение его исправности – пломба государственного поверителя.

Причиной расхождения в показаниях между ранее установленным и вновь смонтированным прибором учета зачастую является некорректная работа ранее установленного устройства. Класс точности их значительно отличается от класса точности «умного» счетчика. Кроме того, не исключается факт воздействия нерадивых потребителей на ранее установленный прибор учета, расположенный внутри помещений, с целью искажения показаний.

В случае сомнения в достоверности показаний прибора необходимо подать заявку в Динкой РЭС (ст. Динская, ул. Широкая, 91, 8 (86162) 6-23-41) для проведения совместной поверки.



У меня установлен двухтарифный счетчик. Могу ли я в умном счетчике сохранить эти 2 тарифа?

Все приборы запрограммированы на тарифное расписание, дифференцированное по двум зонам суток (дневная зона с 7.00 до 23.00; ночная зона с 23.00 до 7.00).

Для потребителей, которые ранее рассчитывались по двум тарифам, ничего не изменится. Для тех, кто желает перейти на расчеты по двум тарифам, необходимо написать соответствующее заявление в энергосбытовую организацию.



Как будет учитываться расход уличного освещения, которое оплачивается из бюджета?

Объем электроэнергии, потребленной светильниками уличного освещения, оплачивается по договору энергоснабжения, который заключен между энергосбытовой организацией и администрациями муниципальных образований. Он определяется по приборам учета, установленным на выделенные линии уличного освещения и мест общественного пользования, либо расчетными методами, исходя из количества светильников, их мощности и времени работы.



Часто в сети нет напряжения. После установки счетчиков ситуация улучшится?

Устанавливаемые приборы интегрированы в единую автоматизированную систему учета. Они позволят отслеживать уровень напряжения и аварийные отключения электроснабжения, а значит, диспетчерские службы смогут оперативно реагировать на аварийные ситуации и восстанавливать электроснабжение.

Кроме того, «умные» счетчики не позволят нерадивым потребителям бесконтрольно потреблять электроэнергию. Превышение максимальной разрешенной мощности приводит к перегрузке существующих сетей электроснабжения и может привести к аварийным отключениям.



Как будет производиться оплата электроэнергии? Люди будут получать квитанции, указывать показания умного счетчика и оплачивать? Или счетчик сам передаст показания, а потребителям уже выставят счет на оплату?

По мере установки «умных» приборов учета и интеграции системы учета с базой данных энергосбытовой организации показания будут передаваться автоматически. Потребителям будут выставляться только счета на оплату. Но это не лишает людей права и возможности контролировать достоверность показаний, расхода и нагрузок с помощью удаленного дисплея. В целом – вопросами оплаты за электроэнергию занимается энергосбытовая организация, которая выставляет счета

на оплату.















