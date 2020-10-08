«Умные» счётчики. Применение, свойства, видеоинструкция

Заместитель директора Краснодарского филиала «Россети Кубань» Дмитрий Головенко показал жителям Динского района, как пользоваться пультом от «умного» счетчика (видеоинструкцию смотрите в ролике), и ответил на часто задаваемые вопросы.

Чем новые счетчики отличаются от старых? В чем их основное преимущество?

Первое. Новые интеллектуальные счетчики отличаются от старых тем, что они позволяют напрямую передавать информацию о потребленной электроэнергии в энергосбытовую организацию. Энергосбытовая организация, получив показания приборов учета электрической энергии, выставляет в квитанцию счет по фактически потребленной абонентом в отчетном месяце электрической энергии.

Второе. Установка этих приборов учета позволит в ближайшем будущем контролировать состояние качества электроэнергии со стороны сетевой организации. В случае каких-либо ухудшений качества электроэнергии появится возможность оперативно реагировать и проводить ремонтно-восстановительные работы для поддержания уровня электроэнергии в соответствии с ГОСТом.

Третье. Новые интеллектуальные счетчики позволяют абонентам осуществлять расчеты со сбытовой организацией в многотарифном (день, ночь) режиме, тем самым экономя денежные средства потребителей.

Что необходимо для работы новых счетчиков электроэнергии?

Никаких дополнительных действий от потребителя не требуется.

Как проходит установка новых счетчиков?

Установка приборов учета проходит следующим образом. Подстанция выводится в ремонт, выполняются все мероприятия по безопасному проведению работ, после чего подрядная организация производит монтаж приборов учета на опоре. Если есть необходимость замены ответвления к потребителю на новый провод (СИП), производится безвозмездная замена этого провода (СИП), потребитель не оплачивает ни стоимость счетчика, ни стоимость его замены. В конце рабочего дня подается напряжение и все работает в том режиме, в котором функционировало ранее. Если у кого-то не появилось напряжение или качество напряжения стало хуже после проведения работ, потребителю необходимо позвонить на телефон горячей линии 8-800-100-15-52.

Сколько счетчиков всего установят в Динском районе и сколько уже установили?

В текущем году по действующему энергосервисному контракту подрядная организация планирует установить 9330 приборов учета. Фактически в этом году уже установлено 8911 приборов учета. За прошлые годы было установлено 1417.

В каких населенных пунктах устанавливают и сколько?

В текущем году по действующему энергосервисному контракту приборы учета устанавливают в следующих населенных пунктах: Старомышастовская – 2408 приборов учета, Динская – 2069, Нововеличковская – 449, Красносельское – 1991, Новотитаровская – 1658, Украинский – 609, Васюринская – 146.

Как не попасться на мошенников?

У всех работников, которые проводят монтажные работы, имеется удостоверение сотрудника предприятия, и самое важное – все это делается безвозмездно. Поэтому, если кто-то за какие-то манипуляции просит деньги, на это не надо соглашаться, этот человек не представляет интересы «Россети Кубань».

Почему с появлением «умных» счетчиков стали платить больше?

У всех приборов учета есть такая характеристика, как класс точности. У старых приборов учета, которые были введены еще в советские времена, класс точности достигал 2,5 %. Это та погрешность, которую, скажем так, счетчик не учитывал. Она могла быть как в плюсовой величине, так и в минусовой. Настоящие приборы имеют класс точности 1. То есть, если у потребителя класс точности прибора был 2,5, а сейчас 1, допустима разница в 1,5 %. И человек может увидеть, что у него прибор учета показывал одну цифру, а новый прибор учета показывает другую, с разницей не более 3,5 процента, плюс-минус.

На данный момент из установленных более чем 8500 приборов учета таких обращений лично к нам не было.

Возможно ли при переходе на «умные» счетчики добиться экономии платежей за электроэнергию?

Да, возможно. Потому что, если у потребителя был один тариф и он платил по фиксированной цене, то при установке нового интеллектуального прибора учета он может написать заявление в энергосбытовую организацию, чтобы перейти на два тарифа. Платить по дневному и ночному тарифу. С 23.00 до 7.00 будет тариф, который считается ночным, и он значительно меньше, чем дневной. С 7.00 до 23.00 – это дневной тариф, по которому потребитель оплачивает свое дневное потребление. С учетом того, что у нас в крае достаточно жаркий климат и мы часто пользуемся кондиционерами в ночное время, соответственно, будет достаточная экономия денежных средств.