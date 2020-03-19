Урожай-2020: текущая работа и прогнозы

18 марта в Динском районе прошел осмотр состояния озимых полей.

Делегация состояла из:

руководителей хозяйств;

главных агрономов хозяйств;

глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

“Событие важное, потому что зима в этом году по погодным условиям была специфической. Для агрономов и всех земледельцев необходимо сегодня понимать, в каком состоянии озимые хлеба”, – пояснил журналисту “РВС” начальник управления сельского хозяйства Сергей Коробченко.

По программе участники посетили более 15 мест.

Основные из них:

КФХ “Коробка Григорий Николаевич”, территория – село Первореченское;

ОП “Первореченское” ООО “Агрохолдинг Васюринский”, территория – село Первореченское;

ПАО “Племзавод им. Чапаева”, территория – Васюринская;

КФХ “Аист”, территория – Первореченское;

ООО “Агрофирма Кубань”, территория – Динская;

ОППУ “Север”, 3 отделение “Агрохолдинга Кубань”, территория – Новотитаровская;

КФХ “Иваново”, территория – Новотитаровская;

ООО “Агрофирма ЛУЧ”, территория – Старомышастовская;

ОП “Красносельское” ООО “Агрохолдинг Васюринский”;

КФХ “Родничок”, территория – Красносельское.

Во время смотра посевов удивительным стало посещение делегации ООО “Агрофирма Кубань”. Директор – Сергей Гордиенко. Главный агроном Иван Завалий показал участникам демонстративные участки десяти самых последних сортов селекционных достижений Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко. Среди них “велена”, “илиада”, “ультра 11” и другие.

“Велена”, например, хорошо подходит для позднего срока сева. В прошлом году мы немножко запозднились с посевом. Но она очень хорошо загустилась и выглядит лучше, например, “графа”, “тимирязевки”, так как погода, которая тогда была, ей сопутствовала”, – рассказал специалист.

Удивил делегацию и Роман Ивенев – главный агроном ПАО “Племзавод им. Чапаева”. Он подробно рассказал о системе питания. На данный момент уже на всех полях проведена первая и вторая азотная подкормка, от которых зависит количество будущего урожая. В “Племзаводе им. Чапаева”, кроме этого, между второй и первой технологией сделали подкормку микроэлементами и мочевиной, это поспособствовало развитию корневой системы, что важно для агрономов.

В ООО “Агрофирма ЛУЧ” осмотрели не только озимые, но и проехали по малому кольцу хозяйства, понаблюдали за садами.

Некоторые организации перешли уже на следующий этап – к обработке гербицидами и защите от сорной растительности.

Между посещением полей в автобусе коллеги обсуждали технологии выращивания урожая и давали прогнозы.

Сергей Коробченко отметил, что необычным для агрономов стал метод главы КФХ “Аист” Виктории Супруненко.

“Она рассказала, что не использует химические средства для защиты растений, а перешла на принципы органического земледелия. Для всех нас железное правило: не сеем без протравливания семян. А она это протравливание не проводит. Но при этом на протяжении нескольких лет такая технология дает хорошие результаты. В прошлом году ее чествовали на празднике урожая”, – пояснил он.

Во время осмотра одновременно обсуждалась и подготовка к яровому севу. По состоянию на 18 марта уже выровнено 80 % зяби.

Посеяно:

360 га зеленого горошка;

порядка 300 га ярового горошка;

50 га люцерны.

В “Агрофирме “ЛУЧ” уже даже начали сеять свеклу, хотя, как отметил Сергей Коробченко, по многолетним данным, оптимальные сроки начинаются обычно с 25 марта

Прогнозы

Состояние озимых полей начальник управления сельского хозяйства оценил на четверку с плюсом.

“Даже те, что поздних сроков, на сегодняшний день догоняют в своем развитии основные массивы”, – дополнил Сергей Коробченко.

Он также рассказал, что те хозяйства, которые посеяли зеленый горошек, уже получили всходы и один из импортных сортов подмерз. Скорее всего, придется пересевать. Отечественные же сорта выдержали все морозы.

Есть первичные подмерзания и на озимом ячмене. На некоторых молодых листочках имеется суховатая кайма.

“Это некритично. 1,5-2 % урожая, не больше”, – пояснил специалист.

Всего в 2020 году посеяно 35,6 тыс. га. Из них:

3,8 тыс. га озимого ячменя;

770 га озимого рапса;

остальное – озимая пшеница как основная культура.

“Состояние технической готовности – 100-процентное. Люди настроены по-боевому. Я думаю, в этом году все сложится нормально. Надеемся на достойный урожай”, – завершил Сергей Коробченко.