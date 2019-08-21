Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова

20 августа 2019 года на 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Ивановна Назарова. По предварительной версии, причиной смерти стала проблема с легкими. С 1965 по 2019 год она служила в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

Александра Ивановна снялась более чем в 90 фильмах и телесериалах. Многие помнят ее по ролям в фильмах и сериалах «Принцесса на бобах», «Воровка», «Моя прекрасная няня», «Бригада», «Ералаш».

Младшему поколению хорошо знаком голос Александры Ивановны, которым говорят их любимые персонажи в мультфильмах «Ледниковый период», «Покахонтас», «Утиные истории».