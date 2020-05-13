Услуги МРЭО ГИБДД дистанционно. Как получить?

Услуги МРЭО ГИБДД дистанционно. Как получить?

Услуги МРЭО ГИБДД дистанционно. Как получить?

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позавчера Водительское удостоверениеГазета РВСГосуслугиДинской районМРЭОНовости Динского района

Во время карантина особенно важно иметь возможность решать вопросы дистанционно. Например, вам необходимо получить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать автомобиль и так далее. Если у вас есть доступ к Интернету, с помощью сайта «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru) вы можете получить услуги МРЭО ГИБДД. Начальник ОРЭР по Динскому району МРЭО № 1 ГИБДД ГУ МВД России майор полиции Дмитрий Писаренко рассказал подробнее об основных преимуществах.

  • Сокращение сроков предоставления услуг (прием заявителей осуществляется в удобное для них время без ожидания в очереди).
  • Бланки заявлений и платежные документы формируются и подготавливаются самостоятельно, не обращаясь в орган, предоставляющий государственную услугу.
  • Возможность оплаты государственной пошлины со скидкой 30 %.
  • Снижение коррупционных рисков.
  • Снижение административных барьеров и повышение доступности получения государственных и муниципальных услуг.

МРЭО ГИБДД (по обслуживанию г. Краснодара и Динского района) ГУ МВД России по Краснодарскому краю предоставляет следующие услуги в электронном виде.

1. Государственная услуга по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

1.1 Подуслуга «Прекращение регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи, при отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником» может оказываться без личного посещения заявителем ГИБДД. Он может получить услугу в том случае, если он является прежним собственником транспортного средства и оно продано новому собственнику. К заявлению приложить договор купли-продажи. Срок предоставления услуги – не позднее следующего рабочего дня после обращения заявителя в подразделение ГИБДД с использованием госуслуг.

2. Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами, выдача водительских удостоверений:

- получение водительского удостоверения;

- замена водительского удостоверения;

- получение международного водительского удостоверения.

3. Зарегистрироваться и создать учетную запись можно самостоятельно на сайте www.gosuslugi.ru либо в МФЦ.

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