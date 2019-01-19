Установлен минимальный размер взноса на капремонт на 2019 год

Минимальный размер взноса в Краснодарском крае - 5 рублей 32 копейки на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме. Такой порог установлен приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 09.01.2019 № 1 «О минимальном размере ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2019 год».

Собственники квартир могут принять решение об установлении взноса в размере, превышающем минимальный размер.

В Краснодарском крае проведение капитального ремонта регулируется Законом Краснодарского края от 01.07.2013 № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края».

Минимальный размер взноса на капремонт не меняется с 2014 года.