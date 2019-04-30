Установлены личности участников драки в центре Динской

Не так давно РВС писала о происшествии в Динской на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской. Рано утром, 23 апреля динчане обнаружили лужу крови у банкомата и кровяные следы по всему тротуару.



РВС направила официальный запрос в Отдел ГУ МВД России по Динскому району, получив следующий ответ: «По факту конфликта между гражданами в Отделе МВД России по Динскому району проводится проверка. Участники происшествия установлены, предоставить иную информацию не представляется возможным до принятия процессуального решения».