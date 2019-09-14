Утвержден официальный логотип празднования 75-летия победы в ВОВ

Цифра "75", которая обозначает юбилейный год со дня победы в Великой Отечественной войне, на логотипе выполнена в стиле графических стрелок.

Они символизируют военные маневры, динамику боевых действий и продвижение отечественных войск. Их графическое изображение использовалось на картах генеральных штабов советских войск.

Как поясняется в официальном аккаунте Центра патриотического воспитания молодежи Кубани, за каждым движением такой стрелки на военной карте стояли судьбы людей, солдат, офицеров, мирных жителей.

Там же говорится, что цветовое решение логотипа ассоциируется с красными разевающимися знаменами Победы.