Увеличен срок оплаты административного штрафа с 60 до 180 дней

8 июня подписан Федеральный закон № 166-ФЗ, который позволяет продлить период оплаты административных штрафов, наложенных на субъектов малого и среднего бизнеса, то есть на юрлиц и ИП, на руководителей и на иных работников юрлица, совершивших административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

«Соответствующее изменение касается срока, предусмотренного ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ. Теперь максимальный срок, в который должны оплатить штрафы указанные лица, увеличен с 60 до 180 дней со дня вступления в силу постановления о наложении штрафа либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки исполнения постановления о наложении штрафа. Данная норма будет применяться только в 2020 году. Закон вступил в силу 8 июня», – пояснил помощник прокурора Динского района

юрист 1 класса Андрей Конищев.