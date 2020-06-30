Уволен сотрудник полиции, виновный в ДТП в Динской

Ранее «РВС» писала, что 1 июня в Динской на ул. Ульянова случилась авария. Произошло это в темное время суток – в 21.15.

Водитель машины «Форд-Фокус» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Шевролет-Лачетти». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала водитель «Шевролета».

Как сообщили знакомые пострадавшей, женщина попала в травматологию с переломом ключицы, руки, ребер, которые прокололи легкое, с сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами.

После случившегося подписчики «РВС» начали присылать просьбы распространить информацию, добавляя, что виновный – сотрудник полиции, который в тот вечер был за рулем в нетрезвом состоянии.

Тогда «РВС» сделала запрос в ОМВД по Динскому району, чтобы узнать, соответствует ли данная информация действительности. Там сообщили, что назначена служебная проверка. Сегодня стали известны ее результаты.

«Уволен из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника ОВД», – коротко прокомментировали в ведомстве.