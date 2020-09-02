Узнать свои данные в ПФР теперь можно по телефону, назвав кодовое слово





Свои данные в Пенсионном фонде возможно узнать без посещения ведомства.

Для этого появилось кодовое слово. Теперь можно проконсультироваться по какому-либо вопросу, связанному с ПФР, даже по телефону.

Называя кодовое слово, человек подтверждает свою личность.

И если раньше сведения о стаже, размере, дате доставки пенсии, социальных выплатах или, например, об остатке материнского капитала нельзя было узнать таким способом (это нарушало закон “О персональных данных”), то сейчас все изменилось.

“При телефонном обращении назвав кодовое слово, СНИЛС и реквизиты документа, удостоверяющего личность, можно узнать данную информацию. Специалисты колл-центра Отделения ПФР по Краснодарскому краю ответят на любой вопрос, связанный с пенсионным и социальным обеспечением или иными сведениями, которые есть в информационных системах ПФР”, — сообщают в госучреждении.

Чтобы установить кодовое слово, необходимо подать заявление. Сделать это можно лично в любой клиентской службе ПФР на территории Краснодарского края или направить через Личный кабинет на официальном сайте ПФР (es.pfrf.ru/profile — подраздел «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи»).

В ПФР дополнили, что кодовое слово может быть установлено двух видов на выбор:

пароль, который гражданин придумывает самостоятельно;

ответ на контрольный вопрос, который выбирает гражданин («девичья фамилия матери», «кличка домашнего питомца» и т.п.).

К сведению. В Краснодарском крае кодовое слово для консультаций по телефону в ПФР имеют уже более 60 тысяч человек.