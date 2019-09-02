В 14 школе Васюринской отметили День знаний (фото)

В школе №14 сегодня, 2 сентября, состоялась торжественная линейка в честь Дня знаний.

Отличие образовательного учреждения от других в станице в том, что этот праздник проводят совсем юные школьники. В этот раз его ведущими стали пятиклассники — Сергей Пересекин и Дарья Конышева.

Почетными гостями в БОУ ООШ №14 были заместитель главы Васюринского сельского поселения Сергей Бутенко, от администрации станицы он подарил школе мячи; начальник отдела по физической культуре и спорту Роман Носач; депутат совета Васюринского сельского поселения Арман Геннадьев; член совета ветеранов станицы Васюринской Лариса Перемитина; казаки Васюринского хуторского казачьего общества Иван Якуба и Александр Якутов.

Ведущие упомянули уходящий Год театра и в 2020 году уже готовы встречать Год Памяти и славы, который утвержден указом Президента РФ Владимиром Путиным. Это событие ученикам 14 школы близко, как никому сильно, ведь патриотическому воспитанию здесь уделяют особое внимание.

«Мы стремимся к тому, чтобы получить статус «Казачья школа». Для этого надо, чтобы более 60 процентов детей были посвящены в казачата. Уже проведена большая работа. Все ребята на линейке в казачьей форме, но пока некоторые без погон. Это те, кто не вступили в казачество. Мы будем стараться и стремиться к тому, чтобы как можно больше ребят с классов начальной школы туда вступили», - рассказала директор школы Елена Фомина.

Учащиеся и преподавательский состав школы отмечают сегодня не только День знаний. Есть еще несколько поводов для радости. По словам Елены Фоминой, недавно вышло постановление о присвоении 14 школе имени героя ВОВ Григория Кирилловича Борисенко.

«Работали над этим вопросом более года. Собирали материалы, проводили классные часы, дети готовили презентации. Он выпускник нашей школы, участник Великой Отечественной войны, орденоносец. Много времени и сил уделял патриотическому воспитанию учеников, всегда был почетным гостем у нас. Ребята помнят об этом человеке, теперь школа будет носить его имя. Это очень большое событие», - отмечает она.

Кроме этого, в конце сентября глава Динского района Евгений Пегун на своей странице в Инстаграм рассказал, что в течение двух лет в трех школах появятся спортивные залы, одна из них — БОУ ООШ №14.

Директор образовательного учреждения прокомментировала, что уже сейчас идет большая работа по проектированию спортзала. Проект уже практически на стадии завершения, скоро будут поданы документы на экспертизу.

30 августа также из рук вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой в 14 школе получили ключи от нового автобуса для детей.

В рамках программы «Шахматы и шашки в школе» депутаты Васюринского сельского поселения подарили образовательному учреждению магнитную шахматную доску. В каждом классе теперь будут проводиться внеурочные занятия.

Дополнительно введут и «Основы православной культуры», «Историю и традиции казачества», «Урок мужества», а также военно-спортивные игры.

Всего в этом году в 14 школе будут учиться 18 первоклассников и 21 выпускник девятого класса.







