В 2020 году в школах и детсадах района пройдут ремонтные работы

Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, на капитальный ремонт в образовательных учреждениях выделено 43 млн рублей, из них 38 млн 180 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 4 млн 820 тыс. рублей – средства районного бюджета.

Их направят на следующие работы:

- замена кровель: школы №№ 1, 2, 3, 6, 10 и 53;

- капитальный ремонт фасада: школы №№ 1 и 3;

- ремонт внутренних санузлов: школа № 29;

- капитальный ремонт спортзалов в школах №№ 26 и 31.

На замену автоматической пожарной сигнализации в 47 образовательных учреждениях из районного бюджета выделено 38 млн рублей.

Около 7 млн рублей из районного бюджета направят на:

- замену оконных блоков: детский сад № 29;

- ремонт системы отопления: школы №№ 14, 31, 35;

- ремонт системы электроснабжения: детские сады №№ 4, 16, школы №№ 2 и 34.

Таким образом, всего на ремонт зданий в учреждениях системы образования района направлено около 88 млн рублей.

В 2020 году выполнят проектирование:

- по капитальному ремонту кровель школ №№ 13, 20, 29, 30, 39, детских садов №№ 6, 11, 14, 17, 19, 44, 63;

- по благоустройству территорий школ №№ 2, 3, детского сада № 27;

- по ремонту полов, потолка в школе № 28;

- по ремонту канализации, водопровода в школах №№ 1 и 25;

- по ремонту спортивных залов в школах № 4 и 30;

- по реконструкции отдельно стоящих зданий в школах №№ 10, 15, 34, 35;

- по проведению капитального ремонта Дома творчества в станице Динской.