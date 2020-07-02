В 2020 году в школах и детсадах района пройдут ремонтные работы
Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, на капитальный ремонт в образовательных учреждениях выделено 43 млн рублей, из них 38 млн 180 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 4 млн 820 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Их направят на следующие работы:
- замена кровель: школы №№ 1, 2, 3, 6, 10 и 53;
- капитальный ремонт фасада: школы №№ 1 и 3;
- ремонт внутренних санузлов: школа № 29;
- капитальный ремонт спортзалов в школах №№ 26 и 31.
На замену автоматической пожарной сигнализации в 47 образовательных учреждениях из районного бюджета выделено 38 млн рублей.
Около 7 млн рублей из районного бюджета направят на:
- замену оконных блоков: детский сад № 29;
- ремонт системы отопления: школы №№ 14, 31, 35;
- ремонт системы электроснабжения: детские сады №№ 4, 16, школы №№ 2 и 34.
Таким образом, всего на ремонт зданий в учреждениях системы образования района направлено около 88 млн рублей.
В 2020 году выполнят проектирование:
- по капитальному ремонту кровель школ №№ 13, 20, 29, 30, 39, детских садов №№ 6, 11, 14, 17, 19, 44, 63;
- по благоустройству территорий школ №№ 2, 3, детского сада № 27;
- по ремонту полов, потолка в школе № 28;
- по ремонту канализации, водопровода в школах №№ 1 и 25;
- по ремонту спортивных залов в школах № 4 и 30;
- по реконструкции отдельно стоящих зданий в школах №№ 10, 15, 34, 35;
- по проведению капитального ремонта Дома творчества в станице Динской.
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