Несколько котельных в районе планируют построить в 2021 году

Глава района Евгений Пергун в своих социальных сетях сообщил о том, что в 2020 году спроектированы 3 блочные газовые котельные для отопления социальных объектов на территориях:

детского сада № 44,

Дома творчества станицы Васюринской,

детского сада № 63 в станице Новотитаровской.

Сделали проект строительной газовой блочно-модульной котельной № 11 для отопления школы № 3 в Динской. Котельные планируется построить в 2021 году.

Также глава отметил, что в 2020 году в поселениях отремонтировали котлы и насосное оборудование котельных, заменили более 3 километров теплосетей.

На подготовку к зиме 2020-2021 годов на объекты теплоснабжения из бюджетов поселений и за счет собственных средств предприятий выделили более 12 миллионов рублей. Динской район вошел в отопительный сезон без долгов теплоснабжающих организаций за газ.



