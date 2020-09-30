В 37 школе Старомышастовской появилась «Точка роста» (видео)

Еще три месяца назад мы писали, что в школе №37 Старомышастовской появится центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Торжественное открытие состоялось 29 сентября.

Для недопущения скопления большого количества человек на мероприятие пригласили только два класса.

"Данный центр оснащен современнейшим оборудованием, для нас это большой шаг вперед. Мы расширим свои знания, научимся проектировать, играть в шахматы. Будет интересно. Ребята, я вам желаю успехов и удачи. Надеюсь, у нас с вами все получится!" – отметила на открытии директор школы Наталья Владимирова.⠀

Проверил оснащенность «Точки роста» и заместитель главы администрации Динского района Александр Фисун.

Теперь в образовательном учреждении обновленные кабинеты IT-технологий, ОБЖ, информатики и технологии, появилась зона для игры в шахматы.

Это уже 6-ой такой центр в муниципалитете. В прошлом году «Точки роста» открылись на базе школ: №10 (Васюринская), №1 и №2 (Динская), №29 и №35 (Новотитаровская).⠀

Они нацелены на то, чтобы повысить качество подготовки школьников и развить у них современные технологические и гуманитарные навыки. Также созданы, чтобы уменьшить разрыв между городскими и сельскими школами.⠀

Проект направлен на то, чтобы развивать у детей определенные навыки и компетенции: цифровые, технологические и гуманитарные. Чтобы этого достичь, для школьных предметов «Технология», «Информатика» и «Основы безопасной жизнедеятельности» были разработаны новые, более современные образовательные программы. Введено дополнительное (внеурочное) образование, где дети могут заниматься медиатворчеством, проектной деятельностью или шахматами. При всем этом от традиционного преподавания никто не отказывается.⠀

У всех центров одинаковое оформление. Это утверждено на федеральном уровне. Единый брендинг, логотипы, сочетание серого, белого, черного и красного цветов – вот главные требования при оформлении кабинетов и проектных зон.