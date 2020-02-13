В администрации Динской пообещали разобраться с фашистами

Неравнодушные читатели прислали фотографию остановки в районе консервного завода в редакцию «РВС». На первый взгляд, на фотографии нет ничего криминального: одна из стенок конструкции остановки заклеена памятным плакатом, посвященным Великой Отечественной войне. Присутствуют несколько кадров советских артиллерийских расчетов в бою. Однако среди них странным образом затесался рисунок немецкого противотанкового расчета. Это и смутило обратившегося читателя, поэтому он высказал свое негодование:





«РВС» проанализировала снимок с целью выяснить, действительно ли на нем изображены немецкие солдаты. После недолгих поисков ответ очевиден: да, это немцы. Немецкое обмундирование, затворная винтовка Kar98k, стоявшая на вооружении немецких солдат, германский флаг на каске артиллериста в черно-белом исполнении и, самое главное, немецкая противотанковая пушка Pak-36. Да и оригинальное изображение было размещено на коробке старого конструктора модели этой самой пушки. В администрации Динской, где были изготовлены макеты плакатов, сначала отрицали факт наличия фашистов в композиции. По их словам, плакаты были разработаны и утверждены в 2017 году. И по сей день никто не замечал этого упущения. После предъявления фотографий, подтверждающих происхождение оружия и формы, согласились с доводами, приняли к сведению этот факт и пообещали устранить оплошность.