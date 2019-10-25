В администрации района представили и.о. главврача Динской ЦРБ

На расширенном совещании в администрации Динского района первый заместитель главы муниципалитета Юрий Клесов сегодня, 25 октября, официально представил исполняющего обязанности главного врача Динской ЦРБ.

Сейчас им является Сергей Чикишев. По образованию он врач-хирург, закончил Кировскую государственную медицинскую академию. Работал в Кировской областной больнице хирургом, заместителем главного врача по хирургической помощи. Позднее — главным врачом Кировскогго областного ГБУЗ «Северная городская клиническая больница».

Был заведующим хирургического отделения в Ейской центральной районной больнице и заместителем главврача по медицинской части.

Напомним, 25 сентября главный врач Динской ЦРБ Эдуард Асланян покинул свой пост.