В Агрономе девочку укусила собака, зараженная бешенством

В начале сентября собака одного из жильцов поселка Агроном сорвалась с привязи и выбежала за территорию домовладения. В это время мимо проходила девочка и собака укусила ее. Ребенок находится под наблюдением медиков. Для предотвращения заражения были приняты соответствующие меры.

Во время того, как собака укусила девочку, хозяина не было дома. Когда он вернулся, увидел собаку в крайне тяжелом состоянии. По предположению владельца, животное попало под машину или его избили.

Хозяин привез собаку в ветеринарную клинику. При осмотре потребовался рентген и владелец повез собаку в другое учреждение. В процессе перемещения она погибла. Поскольку наблюдать за псом стало невозможно, для исключения бешенства специалисты ГБУ ветуправления Динского района направили материал в Кропоткинскую краевую ветеринарную лабораторию.

Было установлено заболевание бешенством. У хозяина, помимо погибшей, была еще одна собака. И так как они контактировали, он согласился на усыпление второй для забора материала на бешенство. Диагноз подтвердился. Обе собаки в свое время были бродячими и хозяин их приютил. Выявили трех человек, которые гладили животное. Передали всю информацию в медучреждение. Контактными занимаются медики.

На фоне этих событий определили очаг — двор гражданина, у которого проживали собаки, и неблагополучный пункт в границах улиц Мичурина, Молодежной, Гаражной, Олимпийской. Это отображено в постановлении губернатора края № 568 от 11.09.2020 г.

«В этом неблагополучном пункте мы проводим подворный обход, выявляем, у кого есть животные, прививаем от бешенства. Проводим вынужденную вакцинацию. Но есть, к сожалению, несознательные граждане, которые не пускают и не открывают. На сегодняшний день привито более 300 животных. Жители 41 двора не идут на контакт. Сведения о тех, кто отказывается от вакцинации, передаем в отдел надзора, и уже его сотрудники будут применять административные меры и обязывать к проведению вакцинации животных.

Также на территории домовладения, где выявлен очаг бешенства, установлен карантин. В неблагополучном пункте улиц Мичурина, Молодежной, Гаражной, Олимпийской установлены ограничения — запрещены торговля домашними животными, проведение выставок и других мероприятий, в которых будут участвовать собаки и кошки. Карантин снимается через два месяца со дня последнего случая подтверждения бешенства у животного. Последний случай выявления заболевания у собаки был 14 сентября. Если больше не будут подтверждены случаи заражения животных, то карантин снимут 14 ноября», комментирует начальник государственного бюджетного учреждения Краснодарского края "Управление ветеринарии Динского района" Наталия Орлова.

Помните! Заболевание бешенством заразно и передается от животного человеку через слюну, слизистые оболочки, кровь. Бешенство относится к числу особо опасных болезней, и если вовремя не обратиться за помощью к медицинским работникам, возможен летальный исход. Во всех ветеринарных учреждениях района вакцинация проводится бесплатно.

Просьба ко всем жителям Динского района и особенно Мичуринского сельского поселения обратиться в государственные клиники для проведения вакцинации своих питомцев: Васюринскую ветеринарную лечебницу (ст. Васюринская, ул. Северная, 88, тел. 31-3-18), ветуправление Динского района (ст. Динская, ул. Октябрьская, 149-151).

Кроме того, ветеринарные учреждения есть в станицах Старомышастовской, Нововеличковской, Новотитаровской, Воронцовской, селе Первореченском. Данная вакцина делается раз в год для животных. Следите за календарем прививок своих питомцев и будьте здоровы.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 8 (86162) 6-14-16, ГБУ ветуправления Динского района.