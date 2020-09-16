В Агрономе проводится вакцинация животных против бешенства

В поселке Агроном на улицах Мичурина, Молодежной, Гаражной, Олимпийской проводят вынужденную вакцинацию плотоядных (собаки, кошки) против бешенства.

Для проведения вакцинации своего хозяйства жители Мичуринского сельского поселения могут обратиться в государственные клиники: Васюринскую ветеринарную лечебницу (ст. Васюринская, ул. Северная, 88, тел. 31-3-18) или ветуправление Динского района (ст. Динская, ул. Октябрьская, 149-151).

По всем вопросам можно обращаться в отдел организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий ветуправления Динского района по телефонам: 8(86162)6-14-16 или 5-59-70.