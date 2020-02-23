В Агрономе реконструировали воинское захоронение

В этой могиле похоронены разведчики, погибшие при освобождении Динского района. На ее благоустройство потратили почти 600 тысяч рублей.

Ранее захоронение находилось именно на месте их гибели - в поселке Зарождение. Но в 1965 году прах солдат перезахоронили в поселке Агроном и установили памятник.

"Сейчас постамент и гробницу облицевали гранитными плитами, укрепили бетонное основание, благоустроили прилегающую территорию.

До 9 мая 2020 года планируется провести освещение и озеленение", - сообщили в департаменте внутренней политики администрации Краснодарского края.