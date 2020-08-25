В Агрономе у пенсионеров горели хозпостройки

21 августа в поселке Агроном на улице Мичурина произошел пожар.

Как рассказал руководитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы района Роман Левтер, заявка поступила в 12.48, подразделение прибыло на место в 13.01, время локализации пожара – 13.03, ликвидации – 13.07.

Горели хозпостройки, площадь – 50 квадратных метров, пострадавших, погибших не было.

Очевидцы прислали видео в “РВС”. Нам удалось связаться с дочерью пострадавших. Она рассказала, что горел неработающий магазин, мастерская отца и часть гаража. Хозяева дома – пенсионеры, им больше 70 лет, они живут в доме вдвоем. В этот день глава семейства шел на огород, проходя мимо мастерской, услышал сильные хлопки, потом в окно увидел огромное пламя внутри помещения, далее огонь перекинулся на кровлю гаража и магазина.

Помимо того, что нужно восстанавливать кровлю в помещениях, добавилась еще одна проблема, с газом.

«Когда начался пожар, кто-то перекрыл кран и выкрутил пробки, чтобы не горело ничего, хотя горели хозпостройки, где газа вообще нет. После пожара приехали газовики и вообще отрезали газ. Сказали, что 28 августа приедет человек из Краснодара, измерит давление, потом соберем документы, напишем заявление, в течение 25 дней будут рассматривать, и только потом будет подключение», – объясняет дочь пострадавших.

Семья не понимает, из-за чего мог произойти пожар. Общими усилиями убрали двор, но необходимо восстановить хотя бы кровлю помещений: совсем скоро пойдут дожди, а у отца в мастерской хранятся инструменты.

Если у вас остались ненужные стройматериалы, например, после стройки (для кровли, двери, окна и так далее), пенсионеры будут благодарны за помощь: 8-918-217-38-83, Надежда Ивановна.