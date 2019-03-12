В Агрономе устранили два порыва водопровода

6 марта в поселке Агроном устранили два порыва водопровода подряд. Воду отключали на 4 часа. Как пояснили в отделе ЖКХ администрации Мичуринского сельского поселения, оба порыва произошли на абонентских врезках. Зачастую причиной таких аварий становятся старые трубы, идущие к домовладению, и хомуты. Первый порыв устранили за два часа, но после возобновления подачи воды образовался новый порыв на врезке через несколько домов от первого. На его устранение также ушло два часа.



