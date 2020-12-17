В Агрономе водителя занесло в канаву

17 декабря в 11.40 на ул. Гаражной поселка Агроном произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-21063 ехал со стороны Агронома в сторону Янтарного. Не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с управлением, съехал с проезжей части дороги и опрокинулся в канаву.

В результате аварии пострадал пассажир автомобиля, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, доставлен в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Необходимо помнить, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения способно предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Следует быть предельно внимательным и осторожным, соблюдать скоростной режим, четко следовать требованиям дорожных знаков», – напоминает начальник ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.