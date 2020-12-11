В Армавире убийца расправился со своей девушкой и ее братом

Убийца из Армавира, 32-летний Акшин Г., расправился со своей девушкой и ее 9-летним младшим братом.

После сделанного он записал видеообращение и отправил в местный паблик. Известно, что сам потом поехал на побережье Черного моря, чтобы утопиться.

Причина убийства, по его словам, измена Виктории М., его сожительницы. Сначала он расправился с ней, а позже поехал домой к ребенку, лишив жизни и его.

В видеобращении убийца подробно рассказал, почему это сделал. Записал он это на фоне утопленной в ванне Виктории.

Вот некоторые цитаты:

"Я хочу вам сразу всем сказать, я адекватный, я в себе. Убил я ее в гневе, да. Как это все произошло. Она призналась 3 декабря мне в измене, не просто в измене, а в том, что она с августа спит с другим парнем. Она мотивировала это тем, что мы типа пока что не живем вместе и что она считает себя свободной девушкой. Но при этом мы с ней каждый день общались, виделись. Я давал ей постоянно деньги, покупал новые вещи. Я заботился о ней, старался сделать так, чтобы все было хорошо.

Убил я ее не из-за измены. Убил я ее потому, что понимал: обратного пути нет.

Это лучше, чем всю свою жизнь жить, обманывать друг друга и потом, когда вскрываются измены, спустя года, десятилетия, когда у вас уже подросшие дети, люди разводятся, ругаются. Это ужасно, так живут многие. Я не хотел бы так жить. Если бы она сказала, что я хочу расстаться, я ухожу, – пожалуйста. Она этого не сказала...

Я сейчас поеду к ее брату маленькому. Я переломаю ему сначала все пальцы на руках, а затем все пальцы на ногах... Я буду очень больно делать ему, затем я его задушу, в крови я пачкаться уже не хочу. Затем я сяду в ее машину, поеду на море Черное. Куда именно, еще не определился".

Уже появилась информация от краевого следственного комитета.

По версии следствия, днем 10 декабря 2020 года между подозреваемым и сожительницей произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры злоумышленник нанес оппонентке множество ударов в область головы, убив ее, после чего переместил тело погибшей в ванну. Затем злоумышленник на автомобиле направился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью совершил убийство 9-летнего брата погибшей. После произошедшего подозреваемый прибыл в поселок Джубга Туапсинского района, где оставил автомобиль недалеко от моря и скрылся.

По поручению исполняющего обязанности руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова на места происшествий выехали следственные группы из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.

В настоящее время на местах происшествий продолжают работать сотрудники следственного управления СКР по краю. Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор доказательственной базы и установление местонахождения подозреваемого. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководства следственного управления СКР по краю. Расследование уголовного дела продолжается.