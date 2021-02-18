В бассейне на базе отдыха умерла женщина

16 февраля на одной из баз отдыха в Отрадненском районе отдыхала 39-летняя женщина с сожителем. Вечером она отправилась купаться в бассейн, а после 23.00 ее без сознания обнаружили отдыхающие. Ее вытащили из воды, начали делать реанимационные мероприятия, вызвали скорую помощь, но медики констатировали смерть женщины.

Следователи провели осмотр места происшествия. У бассейна обнаружили и изъяли бутылку с алкоголем и стакан. На территории базы также находятся знаки, которые запрещают находиться в бассейне после 22 часов.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, организована доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев, изъяты записи с камер видеонаблюдения, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.