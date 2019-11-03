В БОУ СОШ №1 состоялось традиционное сажание на коня

2 ноября в БОУ СОШ №1 станицы Динской состоялось посажение на коня - старый казачий обряд, цель которого заключается в переводе ребенка с женской половины жизни на мужскую. Во все времена конь считался не просто живым стредством передвижение. Это, прежде всего, верный друг, боевой спутник, незаменимый помощник в хозяйстве. Конь всегда сопровождал наших предков в далекие времена.

Обряд посажения на Кубани последний раз проводился в дореволюционное время. С тех пор прошел уже век, и теперь казаки Динского района решили возродить традицию. Во дворе БОУ СОШ №1 собрались ученики первых и третьих классов, которых приветствовали казаки и священнослужитель. Рассказав ребятам о правилах обряда, представители казачества провели общую молитву, а после повели ребят к коню, который уже ждал их на полянке. Священник благословил детей, и они по очереди принялись выполнять обряд посажения под присмотров старших казаков.