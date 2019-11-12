В бывшей женской консультации во всю ведутся ремонтные работы

В сентябре этого года динчане стали свидетелями, как из женской консультации по улице Красной выносят всю мебель.

Оказалось, что она переезжает на территорию Динской ЦРБ и пока будет работать по адресу: Крайняя, 2 «А».

На ее месте в дальнейшем заработает детская поликлиника, которая сейчас находится на Красной, 59.

В будущем районная поликлиника для детей и женская консультация просто поменяются местоположением.

Сейчас в бывшей ЖК во всю ведутся ремонтные работы. Здание уже огородили металлическим забором, чтобы на территорию завозить материалы, вести там работы и не портить общий вид улицы Красной.

Как рассказали в Динской ЦРБ, там уже сделали демонтаж помещения, выполняются отделочные работы. В планах поменять все коммуникации: отопление, электричество, водопровод, канализацию и вентиляцию.

В здании будет размещаться исключительно детская поликлиника, она поделится на два входа: для заболевших и здоровых детей.

Там появятся специалисты узких направленностей, заработают кабинеты УЗИ, комната здорового ребенка и игровая. Капитальный ремонт объекта планируется завершить в марте 2020 года.







