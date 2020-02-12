В чем причина гибели птиц? Версия охотников

Пока официальные подробности о массовой гибели птиц выясняются, местные гадают, какая же на самом деле причина произошедшего.

Так, один из представителей охотобщества предположил, что, возможно, такой исход случился из-за отравления полей химикатами.

Мужчина рассказал, как несколько дней назад приехал на рыбалку в районе Украинского на базу реки Кочеты и на берегу увидел много мертвых голубей.

Позже, когда всю живность собрали в кучу, кроме голубей, там оказались орлы, ястребы и даже енот.

Версию про территорию агрохолдинга охотник опроверг, сказав, что поблизости ничего подобного нет.

«Это не птичий грипп точно. Не может гибнуть только один вид птиц и в определенном месте. Скорее всего, травят поля не так, как полагается. А любая дикая живность кормится именно там. Обычно к некоторым голубям на охоте не подойдешь и за 200-300 метров, а тут можно было в 20 метрах от них пройти, они сидели и даже не шевелились. Недолго им оставалось», – поделился своим мнением он.

Кроме этого, мужчина убежден, что погибших птиц там намного больше, чем 1500.

«РВС» ожидает официальный комментарий от управления сельского хозяйства.