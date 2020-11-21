В детских садах и школах пройдут предновогодние музыкальные часы

В связи с эпидемиологической ситуацией по просьбе главных врачей краевых больниц массовые общешкольные мероприятия и новогодние утренники в театрах остаются под запретом.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края внутри групп в детских садах или внутри классов проведут предновогодние музыкальные часы, то есть участвовать в них будут дети, которые и в учебное время общаются друг с другом. Приглашенные артисты, родители на мероприятиях присутствовать не будут.

Театры, концертные залы и музей готовят новогоднюю онлайн-программу.