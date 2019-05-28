В детских садах принимают справки из частных медцентров?

В редакцию «РВС» поступило обращение от женщины. Она рассказала, что из-за болезни ее ребенок долго не посещал детский сад и для получения справки необходимо было сдать анализы. В поликлинике их принимают раз в неделю. Чтобы ускорить процесс, мама с ребенком обратилась в частную клинику. Там у ребенка взяли анализы и после получения их результата педиатр выдал справку. Но в детском саду женщине сообщили, что справки из частных клиник они не принимают. С имеющимися результатами анализов мама ребенка вернулась в детскую поликлинику, где ей выдали справку.

Стоит отметить, что жители Динского района уже не первый год посещают специалистов в частных медицинских центрах, в том числе и педиатров. Ранее вопрос о недействительности справок не стоял.

Можно ли предоставлять справки из частной клиники в детские сады, рассказали в Динской ЦРБ и в Управлении образования.

Как пояснила заместитель главного врача по детству и родовспоможению Галина Мадгазина, врачи частных клиник при наличии лицензии имеют право вести прием и выдавать справки. В какое учреждение, частное или бюджетное, обращаться к врачу — право выбора родителей.

Начальник Управления образования Марина Ежкова сообщила, что справки от врачей частных клиник в детских садах принимают. Жалоб по этому поводу не поступало. Если подобный инцидент и имел место быть, то только если работники сада не были уверены, что клиника имеет необходимую лицензию. Чтобы избежать подобных недоразумений, следует прикладывать к справке копию лицензии медцентра.