В детском саду №27 малышей торжественно приняли в казачата (фото)

В детском саду №27 малышей торжественно приняли в казачата (фото)

В детском саду №27 малышей торжественно приняли в казачата (фото)

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51 минуту назад Газета РВСДетиДетский сад 27ДинскаяДинской районКазакиКазачатаКубаньНовостиНовости Динского районаПрием в казачатаСад 27 ДинскаяТрадиции

6 ноября 2019 года в детском саду №27 станицы Динской прошло торжественное посвящение в казачата воспитанников дошкольного учреждения.

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Изначально малыши отвечали на вопросы о родном крае, станице, показывали, насколько они знают кубанские обычаи и традиции.

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Параллельно для родителей и гостей дети вместе с педагогами подготовили концертную программу.

Две группы воспитанников сада — 27 и 33 ребенка в возрасте 6-7 лет стали настоящими казачатами, получив свои первые удостоверения.

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Воспитатели сказали напутственное слово, пожелав им быть честными, храбрыми и достойными детьми своей Родины.

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