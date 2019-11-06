В детском саду №27 малышей торжественно приняли в казачата (фото)

6 ноября 2019 года в детском саду №27 станицы Динской прошло торжественное посвящение в казачата воспитанников дошкольного учреждения.

Изначально малыши отвечали на вопросы о родном крае, станице, показывали, насколько они знают кубанские обычаи и традиции.

Параллельно для родителей и гостей дети вместе с педагогами подготовили концертную программу.

Две группы воспитанников сада — 27 и 33 ребенка в возрасте 6-7 лет стали настоящими казачатами, получив свои первые удостоверения.

Воспитатели сказали напутственное слово, пожелав им быть честными, храбрыми и достойными детьми своей Родины.



