В детском саду Старомышастовской сделали колоколенку

Среди дошкольных учреждений края детский сад № 37 стал первым, где ее открыли.

Как сообщает районная администрация, ссылаясь на жителей станицы, эта идея появилась случайно.

В дошкольном учреждении есть комната-музей казачьего быта, куда однажды местные передали в дар колокол.

По словам заведующей Ирины Горбенко, его всегда хотели освятить и закрепить во дворе, где проводятся занятия с детьми из групп казачьей направленности (их три). Попросили батюшку о благословении, а он решил, что необходимо построить целую колокольню, помог с ее установкой.

«Уже более 8 лет главным направлением детского сада является духовно-нравственное воспитание на основе традиций православия. Звон колокола будет оповещать о православных праздниках, что, несомненно, вызовет у детей интерес к изучению истории и традиций их празднования», – отметила Ирина Горбенко.

Протоиерей Василий Максимец освятил колоколенку и пожелал ребятам вырасти добрыми, духовными, высоконравственными людьми, почитающими своих родителей и любящими свою землю.