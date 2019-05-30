В детской поликлинике появится новый специалист УЗИ

В редакцию обратилась молодая мама из Динской, которая рассказала, что не может попасть с малышом на УЗИ сердца: «Я обратилась к педиатру, так как нам в роддоме назначили пройти УЗИ всех органов в 1 месяц и УЗИ сердца в 3 месяца. Но мне сказали, что сейчас один специалист в отпуске, а другой — на учебе. Как быть?»

Журналист «РВС» связался с заведующей детской поликлиникой Татьяной Чикаровой, чтобы она прокомментировала данную ситуацию.

«Действительно, один специалист находился в отпуске, а второй — на плановом обучении по повышению квалификации.

УЗИ-обследования по показаниям проводятся в детском отделении на постоянной основе.

Плановые УЗИ можно проходить с рождения до 6 месяцев. Исключение составляет УЗИ тазобедренных суставов в 3 месяца с последующей консультацией ортопеда.

Также хочу отметить, что с 1 июня в детскую поликлинику принимается еще один специалист УЗИ-диагностики. Теперь будут 3 человека проводить данный вид исследования».

По всем вопросам, касающимся консультации, невозможности пройти обследование и других лечебных мероприятий, жители Динского района могут обращаться по телефону 8 (86162) 6-29-44 (заведующая детской поликлиникой Татьяна Чикарова) с 8.00 до 15.00 в рабочие дни.