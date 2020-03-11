В динском магазине покупательница увидела тараканов среди продуктов

Покупательница в одном из продуктовых магазинов станицы Динской увидела тараканов, бегающих по кафелю прямо в торговом зале.

Она засняла это на камеру и обратилась в “РВС” с вопросом: “Куда жаловаться на то, что в магазине рядом с продуктами питания обитают эти насекомые?”

Журналист связалась со специалистом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах. Он пояснил, что в подобной ситуации граждане, если имеют такую возможность, могут сфотографировать или же снять на видео нарушение норм.

После этого им нужно обратиться в Роспотребнадзор, написать заявление, в котором указать, где, когда и по какому адресу они увидели проблему, описать, в чем она заключалась.

В Динском районе жители могут обратиться по адресу: ст. Динская, ул. Кирпичная, 55а (3 этаж). Специалисты работают с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). Контактные телефоны: 8 (86162) 5-80-09, 8 (86162) 6-30-16.

Кроме того, жалобу можно отправить по электронной почте: viselki@kubanrpn.ru.

После получения заявления специалисты ведомства подготавливают мотивированное представление и другие необходимые документы, подают заявление в прокуратуру с просьбой разрешить проведение проверки. После получения положительного ответа приступают непосредственно к самой проверке.

Затем в течение 30 дней с момента регистрации заявления Роспотребнадзор по результатам проведенных мер дает ответ заявителю.

В данном конкретном случае журналист направил запрос в администрацию магазина с описанием проблемы и вопросом о том, как они планируют ее решить.