В Динском районе 18-летний водитель съехал с дороги и врезался в дерево

19 августа примерно в 19.20 часов на автодороге «ст. Динская - Васюринская» 23 км. + 560 м. произошло ДТП. По предварительным данным, водитель, 2002 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21140, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, после чего врезался в дерево.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ 21140, получил телесные повреждения, доставлен и госпитализирован в ККБ №1 г. Краснодара.

"Уважаемые водители! Госавтоинспекция Динского района напоминает о важности соблюдения скоростного режима, безопасной дистанции. Исключите опасные маневры на дороге, будьте внимательны и осторожны", - призывают в ОГИБДД по Динскому району.