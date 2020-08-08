В Динском районе аграрии начали заготавливать кукурузный силос

В муниципалитете посеяно 1790 га кукурузы. Предстоит заготовить 36,8 тысячи тонн силоса.

На 6 августа, как сообщает районная администрация со ссылкой на управление сельского хозяйства, уже заготовлено 11 тыс. тонн. Это 30 % от всего плана. ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» и СООО «Кладовая Солнца» приступили к работе первыми.

“Начало заготовки силоса в текущем году выпало традиционно на первую половину первой декады августа. Благодаря прошедшим летним осадкам кукуруза сформировала хорошую вегетативную массу, ее урожайность составляет 260-280 ц/га.

Аграрии уверены, что успеют выполнить намеченные планы по заготовке силоса и даже заготовить его впрок”, – отмечают в ведомстве.